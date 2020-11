Warga Bertekad Rebut Best of The Best

KIBIN – Juara umum atau Best of The Best Lomba Kampung Bersih dan Aman (LKBA) Kabupaten Serang 2020 menjadi incaran warga RW 01, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin. Warga dua RT di RW ini all out menuju penilaian tahap dua pada awal Desember mendatang.

Kegiatan penataan lingkungan dilakukan oleh warga RT 04, Kampung Pasirjambe, dan RT 03, Kampung Panebongmasjid, di RW 01 secara terus-menerus. Siang-malam, mereka melakukannya.

“Di penilaian kedua nanti, kami akan all out. Warga langsung melanjutkan penataan setelah penilaian pertama selesai. Penataannya diperluas. Kampung Panebongmasjid (RT 03-red) juga kami tata. Jadi, satu RW akan ada penataan,” ungkap Sachroni, staf Desa Nambo Ilir.

Keseriusan warga RW 01 terlihat dari persiapan yang mereka lakukan. Sachroni mengatakan, pembangunan taman dengan beberapa spot selfie dan rakit telah menjadi rencana warga. Bahan yang digunakan bukan hanya kayu atau bambu, tetapi juga besi.

Pojok Baca juga mulai dibuat oleh warga. Sebab, jelas Sachroni, RW ini sudah mendapatkan bantuan buku dari Perpustakaan Nasional RI. Ada sekitar 300 judul buku sudah disiapkan untuk mengisi Pojok Baca RW 01.

“Lahan kosong di samping pos ronda juga akan dimanfaatkan, tapi masih dimusyawarahkan warga,” jelas Sachroni.

Ketua RT 04, Kampung Pasirjambe, Rumli menambahkan bahwa setiap rumah warga akan dilengkapi tempat sampah. Fasilitas pengelolaan sampah ini tengah dibuat. Warga memanfaatkan drum bekas.

“Drum bekasnya sudah datang. Sudah mulai dipotong dan dihias,” ungkap Rumli.

“Pengecatan juga sudah dimulai, gapura sudah dipasang. Warga gotong royong tiap hari, siang dan malam. Ibu-ibu juga ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan,” ujar Rumli. (rio/don)