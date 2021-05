Wisata Aman dan Nyaman

Ayo ke Pantai Pasir Putih Sirih Tanpa Karang, Anyer

Pantai Pasir Putih Sirih Tanpa Karang, Anyer pilihan yang tepat untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga dengan aman dan nyaman. Penerapan protokol kesehatan (prokes) menjadi prioritas bagi pengelola Pantai Pasir Putih Sirih, Anyer.

Prokes yang diterapkan mulai dari cek suhu badan saat memasuki kawasan pantai, penggunaan masker, hingga penggunaan hand sanitizer atau sarana mencuci tangan. Bahkan, apabila ada pengunjung yang tidak menggunakan masker, maka petugas akan memberikan masker untuk digunakan pengunjung, karena kesehatan dan keselamatan pengunjung menjadi prioritas bagi pengelola Pantai Pasir Putih Sirih Tanpa Karang. Dengan luas sekira 13 hektare, kawasan pantai memiliki luas untuk para pengunjung menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Selain bermain pasir di pantai, ada juga beberapa permainan yang dapat dinikmati pengunjung, seperti banana boat, donat boat, perahu wisata, hingga mobil ATV. Tak hanya itu, berbagai spot foto untuk selfie juga disediakan di Pantai Pasir Putih Sirih Tanpa Karang, Anyer.

Bahkan untuk penginapan, ada lebih dari 300 kamar losmen yang tersebar di delapan lokasi Losmen Papatku. Harganya juga bervariatif, mulai dari Rp250 ribu hingga Rp1,3 juta per malam termasuk sarapan. Selain losmen, ada juga lima unit villa baduy yang disediakan bagi para pengunjung yang ingin menginap dengan suasana yang berbeda. Harganya pun beragam mulai dari Rp450 ribu per malam untuk satu kamar hingga Rp1,8 juta per malam untuk villa yang terdiri dari enam kamar. Setiap kamar, baik losmen atau villa kerap dibersihkan dan disemprot disinfektan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Selain itu, berbagai pelengkap seperti seprai selalu diganti untuk menjaga kebersihan kamar.

Sedangkan untuk tarif masuk pantai, harga yang diterapkan juga stabil, yakni Rp15 ribu untuk pejalan kaki, Rp20 ribu untuk motor, Rp100 ribu untuk mobil kecil, Rp250 ribu untuk bus PS, Rp400 ribu untuk bus 3/4, dan Rp800 ribu untuk bus besar. Pantai Pasir Putih Sirih Tanpa Karang juga bebas parkir. Bahkan, para pengunjung juga mendapatkan minuman selamat datang.

Pantai Pasir Putih Sirih Tanpa Karang Anyer menerapkan prokes sesuai dengan anjuran pemerintah. Untuk itu, jangan ragu untuk berwisata yang aman dan nyaman di Pantai Pasir Putih Sirih Tanpa Karang. (*)