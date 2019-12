Wuling Serang Sapa Konsumen

SERANG – Wuling Serang mengundang 50 konsumen baik yang sudah memesan unit maupun yang belum. Acara gathering yang dikemas dengan tema Wuling Exprience Weekend (WEW) berlangsung di Rumah Makan Pecak Bandeng Tanpa Duri Cabang Legok, Kota Serang, Sabtu (21/12).

Kepala Cabang Wuling Serang Deni Gatot Setiawan mengatakan, Wuling mengundang para konsumen yang sudah memesan unit untuk kumpul bareng. Ada goodybag dan doorprize yang disiapkan, seperti televisi, kulkas, dan hadiah menarik lainnya.

“Meskipun tidak semua konsumen yang diundang datang, tapi target pemesanan kendaraan sesuai target. Konsumen yang datang juga tampak antusias mengikuti event ini,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Wuling menawarkan promosi Welcome The New Years berupa uang muka dan angsuran rendah. Misalnya untuk varian Confero dengan harga mulai Rp142 jutaan hingga Rp198 jutaan cukup menyediakan uang muka Rp10 juta dan angsuran sekitar Rp2,5 jutaan. Sementara untuk Cortez yang dipasarkan dengan harga mulai Rp210 jutaan hingga Rp290 jutaan cukup menyediakan uang muka Rp19 jutaan dengan angsuran Rp3,8 jutaan. Sedangkan, untuk varian Almaz dibanderol dengan harga Rp266 jutaan hingga Rp340 jutaan. Konsumen yang berminat cukup menyediakan uang muka Rp39 jutaan dan cicilan Rp4,4 jutaan.

“Wuling juga didukung teknologi yang canggih untuk setiap varian sehingga bisa dikatakan kenyamanan kendaraan seperti mobil Eropa,” katanya.

Selain uang muka dan angsuran rendah, ada juga gratis jasa servis. Konsumen juga bisa mengikuti test drive berhadiah. Ia berharap, berbagai event tersebut bisa meningkatkan penjualan Wuling di Serang dan sekitarnya sehingga mampu bersaing dengan kendaraan asal Jepang.

“Mudah-mudahan kehadiran Wuling semakin dikenal dan memberikan pengaruh pada penjualan,” katanya. (skn/aas)