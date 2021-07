XL Satu Fiber Raih Selular Awards 2021

JAKARTA – PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) kembali mendapatkan pengakuan publik lewat ajang penghargaan Selular Awards 2021. Dalam ajang ini, XL Axiata berhasil meraih dua penghargaan sekaligus, yaitu Most Innovative Data Package untuk paket “XL Satu Fiber dan Best Home Internet untuk XL Home. Penyerahan penghargaan dilakukan secara virtual di Jakarta pekan lalu.

Direktur & Chief Commercial Officer – Home and Enterprise XL Axiata, Abhijit Navalekar sangat bersyukur bisa meraih dua penghargaan sekaligus. Apalagi XL Satu Fiber merupakan produk konvergensi terbaru yang diluncurkan awal tahun ini. “Ini merupakan sebuah apresiasi atas kerja keras dan usaha XL Axiata untuk terus menghadirkan layanan yang terbaik dan inovatif,” katanya, Kamis (15/7).

Menurut Abhijit, dalam masa pandemi berkepanjangan ini, XL Axiata melihat bahwa kebutuhan pelanggan terhadap layanan data menjadi sangat tinggi. Hal ini mendorong pihaknya untuk mampu menghadirkan paket-paket data yang inovatif, yang bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dan masyarakat baik ketika mereka ada di rumah maupun di luar rumah, dengan kualitas jaringan yang sama primanya.

XL Satu Fiber merupakan produk inovatif dari XL Home dan XL Prabayar. Produk ini sekaligus merupakan layanan konvergensi pertama di Indonesia, yang memungkinkan pelanggan mendapatkan layanan berbasis fiber optic dan sekaligus juga layanan seluler di dalam satu produk. Selain itu, melalui XL Satu Fiber ini, seluruh anggota keluarga juga dapat menikmati fitur layanan berbagi kuota prabayar yang bisa digunakan ketika seluruh anggota keluarga sedang melakukan aktivitas di luar rumah. Dengan keberhasilan XL Satu Fiber meraih penghargaan, menjadi salah satu parameter bahwa produk XL Satu Fiber berhasil diterima oleh pelanggan dan masyarakat.

Sementara itu, untuk layanan XL Home, sejak diluncurkan pada Desember 2018, layanan yang menyasar ke pelanggan segmen keluarga ini telah mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat. Dalam periode setahun terakhir ini, jumlah home-passed meningkat sebesar 100% menjadi 540 ribu. Sementara itu, dari sisi jaringan, perluasan wilayah jangkauan jaringan juga terus dilakukan sesuai rencana, dan saat ini telah hadir di 19 kota di Indonesia.

Selular Awards merupakan ajang penghargaan yang digagas oleh Selular Media Network sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku industri teknologi (ICT) di Tanah Air. Bertajuk “Accelerate Digital Business Transformation”. Polling Selular Award 2021 ini melibatkan 878 responden yang terdiri dari karyawan, ibu rumah tangga, mahasiswa dan pelajar. Polling ini dilakukan secara online dan diikuti oleh pembaca yang tersebar di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Tangerang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Palembang, Lampung, Padang dan Kalimantan.

Selain itu, XL Axiata berhasil meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Best CSR Awards 2021 untuk kategori “Outstanding Program in Innovative Digital Transformation”. Penghargaan ini diberikan karena XL Axiata dinilai karena sejak masa awal pandemic selalu berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi dengan menyediakan layanan digital bagi masyarakat seperti memberikan layanan penguatan jaringan telekomunikasi pada rumah sakit rujukan, membantu program vaksinasi, memberikan akses telekomunikasi untuk mendapatkan keperluan donor darah, plasma konvaselen, obat-obatan dan keperluan lainnya selama masa pandemi berlangsung.

Penghargaan Indonesia Best CSR Award merupakan ajang penghargaan yang diinisiasi oleh Warta Ekonomi yang diberikan kepada perusahaan swasta di berbagai sektor yang telah berhasil melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan sangat baik khususnya dengan tantangan di era pandemi Covid-19. Indonesia Best CSR Award 2021 mengambil tema New Normal Sustainability dengan harapan bahwa perusahaan swasta di berbagai sektor yang ada dapat terus meningkatkan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan berbagai tantangan dan cara adaptasi yang semakin modern guna menghadapi era baru roda perekonomian di Indonesia. (aas)