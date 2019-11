Xpander Crossover Meluncur

SERANG – Mitsubishi akan memperkenalkan varian terbaru dari Xpander pada 12 November 2019. Xpander bergaya sport utility vehicle (SUV) itu diberi nama Crossover.

Business Manager PT Dipo International Pahala Otomotif (Mitsubishi Serang) Daru Harti mengungkapkan, Mitsubishi menghadirkan Xpander pertama kali pada 2017 lalu. Pada November ini, Mitsubishi ingin memberikan pilihan baru bagi para konsumen. “Varian terbaru ini akan menjadi yang tertinggi dari Mitsubishi Xpander,” katanya, Minggu (10/11).

Varian terbaru itu akan dilengkapi berbagai fitur tambahan sehingga konsumen lebih nyaman dalam berkendara. Beberapa fitur antara lain new grill black, new bumper, roofrail, ground clearance 225mm, leather seat (premium package), head unit seven inch plus weblink, antena sharkfin, rear defogger, velg 17 inch two tone new design, head lamp full LED, over fender, dan sensor parkir.

Ia menambahkan, Mitsubishi menghadirkan varian itu dengan menggabungkan elemen dari kendaraan serbaguna atau multipurpose vehicle (MPV) yang memiliki kabin lega dengan fitur lengkap dan modern. Sementara dengan desain eksterior tangguh layaknya SUV. “Jika dilihat secara kasat mata, fascia SUV Crossover ini desainnya tidak berbeda jauh dengan Xpander yang beredar saat ini,” katanya.

Xpander Cross memiliki beberapa warna, yaitu graphite grey, sunrise orange, jetblack metallic, quartz white pearl, dan sterling silver metallic. Harganya, Rp275 jutaan untuk tipe sport manual, Rp286 jutaan untuk tipe sport matik, dan Rp297 jutaan untuk tipe ultimate.

Ia berharap, varian terbaru itu bisa meningkatkan kembali antusias konsumen membeli Xpander. “Selain itu, varian ini lebih memenuhi keinginan konsumen atas varian yang lebih sporty seperti model SUV, bukan lagi MPV,” harapnya. (skn/aas/ira)