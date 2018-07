Rekor nasional: 10,17 detik.

Moh Zohri: 10.18 detik.

Berarti Zohri perlu lebih cepat 0,01 detik lagi. Untuk bisa menyamai kecepatan Suryo Agung Wibowo. Pemegang rekor nasional asal Solo itu.

Tapi Zohri sudah sangat hebat. Juara dunia lari 100 meter. Di Tampere, Finlandia. Tanggal 11 Juli barusan. Untuk kategori umur di bawah 20 tahun.

Video Zohri pun viral. Dengan cepat. Ke seluruh negeri. Anak miskin dari Lombok, NTB, ini top. Berhasil mencuri perhatian. Di tengah heboh piala dunia sepakbola.

What a historical moment!

Lalu Muhammad Zohri becomes the first Indonesian ever to win any medal of any kind at these championships#IAAFworldspic.twitter.com/Gc5aMf5yN4

— IAAF (@iaaforg) July 11, 2018